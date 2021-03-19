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Кадыров оценил перспективы суда с «Новой газетой»

Кадыров оценил перспективы суда с «Новой газетой»Рамзан КадыровФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил перспективы судебного разбирательства с «Новой газетой». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Я удивлюсь, если закадычные друзья Госдепа США, с представителями которого они не раз фотографировались на долгую и родственную память, обратятся в российский суд, а не американский. Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что якобы судебная система их не защитит», — написал он.

Кадыров назвал смешным тот факт, что, например, в Кремле советовали подать на газету в суд, а не наоборот. «Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!» — добавил глава Чечни, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

Ранее стало известно, что «Новая газета» запустила опрос читателей о том, подавать ли в суд на Рамзана Кадырова за его слова о том, что издание является «агентом известных западных спецслужб».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

Из-за публикации бойцы полка полиции спецназначения обратились к Путину. Они попросили главу государства обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета"». Силовики также заявили о готовности выполнить любой приказ Путина и отметили, что после успешной спецоперации по уничтожению последней банды террористов в Чечне против полка была развернута информационная война.

Россия

По материалам: lenta.ru
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