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Как устранить парадоксы кадрового голода в ЖКХ?

Как устранить парадоксы кадрового голода в ЖКХ?

С каждым днем вокруг нас становится все больше «умных» вещей: «умные» часы, телефоны, телевизоры, холодильники и пылесосы призваны разгрузить современного сверхзанятого человека, сделать более комфортной его жизнь. Однако умной может быть не только пылесос или ноутбук, все это вторичные удобства. В первую очередь «умнеть» должны такие «жизнеобеспечивающие» сферы, как образование и медицина, пищевая и легкая промышленность, ресурсоснабжающие отрасли и коммунальное хозяйство. Вот они просто обязаны быть умными и успевать за растущим уровнем цифровизации, модернизации и интеллектуального управления.

К примеру, жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль незаменимая, но крайне отсталая и проблемная. Чтобы ей «поумнеть», начинать нужно с тех, кто в ней работает и кто управляет. И тут мы сходу попадаем в узкий тупик – ну, нет у нас на сегодня квалифицированного и выкокопрофессионального штата работников и управленцев, нет отлично подготовленного персонала жилищно-коммунальной отрасли, способных сделать уровень жизни населения качественным, комфортным и достойным. И это на фоне многолетнего губительного износа всех коммуникаций, увеличивающейся нагрузки, а также отсутствия соответствующего финансирования для ремонта, реконструкции и модернизации действующих коммунальных сетей. Надо ли говорить, что столь пагубная ситуация без коренных перемен может реально и в одночасье подкосить отрасль.


Говоря конкретно о кадрах, уже сейчас подавляющее большинство руководящих работников ЖКХ – с непрофильным образованием и полным отсутствием хоть какой-то профессиональной переподготовки. Более того, по статистике людей с обычным высшим образованием в отрасли менее 10%, зато крайне велика текучесть кадров, в силу чего имеется перманентный некомплект персонала и растущая потребность в специалистах всех видов и уровней. А ведь ИКТ-технологии, тепловизоры, интерактивные карты, роботы для поиска протечек труб – все это уже сегодняшний день ЖКХ. Кто же будет осваивать и применять все это, когда нет в достатке даже достойных представителей «вечных» профессий: слесарей, сантехников, строителей? Не говоря уже об управленцах. Между тем требования к подготовке и переподготовке кадров тоже растут, лакмусовой бумагой выявляя имеющийся клубок трудностей как в сфере ЖКХ, так в и самом российском образовании.

Самое грустное, что подобная ситуация многолетне сохраняется в России практически повсеместно, лишь с небольшими отличиями. В том числе и в КЧР, что с большим огорчением в очередной раз констатировали на недавнем заседании круглого стола в Общественной палате республики. Полтора года назад общественники очень пристально рассматривали вопрос нехватки кадров ЖКХ отрасли и давали дельные рекомендации по исправлению ситуации, но и сейчас жилищно-коммунальное хозяйство республики находится все в той же вязкой луже тотального кадрового дефицита.

Так председатель комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, экологии, охраны окружающей среды и благоустройства территорий по реализации рекомендаций Общественной палаты КЧР Анатолий Барков отмечает, что подготовка кадров для сферы жилищно-коммунального хозяйства должна проводиться в соответствии с распоряжением Правительства РФ за № 2077 от 11.11.2013 г. и федеральными государственными образовательными стандартами. Но жизнь показывает, что в реальности профессионально подготовленных ведущих специалистов сферы ЖКХ в КЧР как не было в достатке, так и нет.

– Мы сами видим, насколько плохо сегодня эксплуатируются и обслуживаются многоквартирные жилые дома. Также, дома должны управляться, а значит, нужны опытные специалисты, которые элементарно должны разбираться в техническом состоянии объекта, в основных несущих конструкциях здания, уметь найти причины их неисправностей и сделать грамотное техническое заключение, – уточняет Барков. Он считает, что пока не будет квалифицированных и компетентных специалистов, большого успеха в реформирование и модернизации отрасли не достичь.

Учитывая разносторонность проблемы, подходы к ее решению с каждой стороны тоже разные. Тем более, что некоторые должности важных и нужных специальностей вообще отсутствует в квалификационных справочниках. А сама профадаптация к современному рынку труда идет крайне медленно. В итоге при устройстве на работу выпускники узнают, что уровень полученных ими знаний уже отстает от потребностей рынка труда.


Наряду с общественниками КЧР лицом к проблеме вроде бы стоят и чиновники профильных министерств, руководители учреждений профобразования, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. Но похоже, что сама проблема не желает общения «лоб в лоб». А ведь кадры – это основной решающий фактор любого производства, главная производительная сила в обществе, и глубокий провал в этом вопросе нужно восполнять незамедлительно. Только вот – как?

Региональное Министерство строительства и ЖКХ регулярно проводит мониторинг потребности специалистов ЖКХ, но высококвалифицированные кадры здесь почему-то не задерживаются. Парадоксально, но факт!

– Кадровый голод для отрасли ЖКХ мы испытываем давно и год от года все больше ощущаем нехватку специалистов этой отрасли. Ресурсонабжающие организации внедряют новые технологии; процессы подачи воды, тепла, газа автоматизируются, и нам, чтобы выглядеть достойно и предоставлять услуги качественно, тоже надо развиваться, – говорит заместитель министра строительства и ЖКХ КЧР Зульфира Батчаева.

По ее словам, проблема в том, что из-за низкой оплаты труда в отрасли спрос на такие профессии низкий. А значит нужно повышать престиж ЖКХ. И не только…

– Мы приветствуем любую возможность для повышения профессионализма наших кадров. Но если ресурсоснабжающие организации имеют хоть какую-то обеспеченность специалистами, то в такой сфере как управление домами, это оставляет желать лучшего. Конечно, это влияет на реакцию населения – регулярно поступают многочисленные жалобы на ЖКХ, – констатирует Батчаева.

При этом Минстрой слезно просит все учебные заведения и, Минобразование региона – «помогите нам увеличить количество профи в ЖКХ. Мы полностью открыты для содействия и помощи в организации как высшего и среднего образования, так и переподготовки и повышении квалификации».

Однако, несмотря на озвученную потребность, образовательные учреждения республики тоже не могут вот так с ходу взяться за дело. В последние годы квотирования на подготовку по специальностям ЖКХ нет, а платно учиться молодежь не хочет – стоимость такого обучения не меньше 100 тыс. руб. в год при средней зарплате около 21 тыс. по региону ни одна семья этого не сможет себе позволить. Не прельщают также заведомо низкая зарплата и низкий престиж.


Например, в инженерном институте ФГБОУ ВО «СКГА» выпускают хорошо подготовленных инженеров в области промышленного и гражданского строительства, которые как раз и могут заниматься обслуживанием зданий и сооружений Черкесска и районов. Однако трудоустраиваются они больше в строительной отрасли или за пределами региона – там зарплата в разы выше. При этом заявки министерства на подготовку тех или иных специалистов для отрасли в институт почему-то не поступают. Еще один парадокс!

– В соответствии с федеральным образовательным профстандартом, в рамках подготовки кадров ЖКХ должен быть запрос на бюджетные места от государства, региона и города. Пока его не будет, мы их не сможем подготовить. К сожалению, мы не можем сами подать заявку, должна быть заявка от муниципалитетов, – говорит директор института Роман Клинцевич.

В рамках обсуждения проблемы неоднократно предлагалось создание в республике координационного совета для согласованной работы всех элементов системы обеспечения ЖКХ. По утверждению представителей Минстроя КЧР решение этого вопроса близится к завершению – состав совета на стадии утверждения. По этому поводу директор института открытого образования ФГБОУ ВО «СКГА» Марьям Узденова предлагает для более плодотворного взаимодействия включать в координационный совет институты и колледжи, которые заинтересованы готовить специалистов для отрасли. Институт даже разработал программу подготовки и переподготовки таких специалистов для ЖКХ и управления многоквартирными домами, но, несмотря на обращения, заявок от министерства так и не дождались(?!).


– Получается, что у нас нет этого дефицита в количественном выражении? – недоуменно вопрошает М. Узденова. Это значит, что попутно необходим отраслевой мониторинг – обслуживания, ресурсообеспечения и, конечно, – кадровый.

Кстати говоря, этот институт, как представитель Северо-Кавказской академии, имеет право реализовывать программы дополнительного образования и повышения квалификации в сфере ЖКХ по запросу работодателя.

– Ко всем штатным должностям в управляющей компании есть профстандарты: к руководству, бухгалтеру, к слесарю и даже – к дворнику. И мы рады рассмотреть предложения от УК по подготовке кадров по любой программе. Да, для этого нужно время, также мы можем пригласить в качестве экспертов специалистов-практиков для проведения занятия. Но мы должны знать, кого и чему надо учить, – поясняет свою позицию руководство института.

В данных условиях выходом из положения, наверное, является разработка и реализация региональной программы кадровой перезагрузки предприятий ЖКХ, основанной на применении профессиональных стандартов – фактически единственного критерия оценки уровня квалификации работников, являющегося основой для разработки образовательных программ. Тем более что многопрофильность деятельности предприятий и организаций муниципального ЖКХ-комплекса, формируют особенности организации это процесса. Но готовы ли все части единого целого разом взяться за это и устранить, наконец, все парадоксы на пути к важной цели? Ведь времени на раскачку уже нет – завтра в нашем ЖКХ работать просто будет некому.

Сообщение Как устранить парадоксы кадрового голода в ЖКХ? появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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