Как восстановить энергетику после зимы: шесть простых секретов

Вадим Карасев

Зима — нелегкое время, поскольку малая продолжительность дня и длительные холода забирают много сил и энергии. Советы экспертов помогут вам быстро восстановить энергетику после зимы.

Ранее мы рассказывали о весенней перезагрузке по Знаку Зодиака. Есть несколько универсальных советов, которые существенно облегчат процесс восстановления сил и поднятия настроения.

Начните заниматься спортом

Чтобы оправиться от «зимней спячки», человеку необходимо заниматься какой-то физической работой, спортом. Это придает организму тонус, повышает энергетику. Совсем не обязательно начинать ходить в зал и изнурять себя подъемом тяжестей. Можно на постоянной основе посещать бассейн.

Дышите свежим воздухом

Свежий воздух повышает нашу энергетику. Весной оживает природа, а все пространство наполняется позитивными вибрациями. Этот пункт может быть отличным дополнением к первому. Можно бегать на свежем воздухе, больше гулять. Во время перерывов на работе полезно выходить на улицу. Так вы сможете впитывать в себя энергию Солнца, открывать чакры.

Восстановите режим

Очень хорошо, если вы в течение зимы сумели сохранить режим дня. Многим людям это делать не под силу ввиду отсутствия достаточного количества солнечного света. Правильный режим дня очень благотворно сказывается на энергетике человека. Старайтесь каждый день немного смещать время отхода ко сну и время пробуждения утром. Самое главное — зафиксируйте саму продолжительность сна. Не спите слишком много или слишком мало. Идеальное время сна составляет от 6 до 9 часов — у всех по-разному. Особое внимание уделите качеству сна: не используйте гаджеты перед сном.

Займитесь чем-нибудь новым

Найдите новое занятие, увлечение, хобби или работу. Смените обстановку, отправившись в путешествие или взяв себе отпуск. Это очень полезно сказывается на энергетике. Сам по себе весенний период олицетворяет собой пробуждение и изменение. Новые дела отлично сказываются на настроении человека, на его самоопределении, уверенности. Весной полезно браться за то, что вас вдохновляет и радует.

Начните заниматься медитациями

Медитативные практики крайне полезны в начале весны, потому что энергия природы помогает быстрее достигать гармонии. Самыми лучшими для весны являются утренние медитации. Также полезно заниматься йогой. После зимы полезность таких упражнений и практик будет выше в разы.

Преобразите свое жилище

Речь идет не о ремонте, хотя и он тоже может быть крайне полезен, если не заставляет вас нервничать и раздражаться. Очень полезно в начале весны делать перестановку мебели. Это не займет у вас много времени, но энергетические потоки будут циркулировать по дому лучше. Более того, это позволит в какой-то мере сменить обстановку, что тоже отлично воздействует на биополе. Конечно же, необходимо сделать уборку во всех помещениях, заняться избавлением от мусора и всего лишнего, что успело накопиться за зиму. Нужно освободить жилище от хлама. После зимы это важно вдвойне.