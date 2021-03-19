Как встречать новый астрологический год по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

20 марта наступает новый астрологический год. Это очень важный день, но не только для астрологов. Эксперты рассказали, как необходимо провести этот день, чтобы привлечь удачу и стать счастливее в будущем.

Для всех нас этот день будет разным, но неизменным останется одно — необходимость в духовных практиках. Можно воспользоваться медитацией на изменение жизни в лучшую сторону. Это идеальное время для изменения жизни. Помните, что для этого сначала нужно изменить своей отношение к ней, побороть страхи.

Овен

Овнам стоит провести уборку в доме и на близлежащей территории. Необходимо навести порядок в вещах и избавиться от всего старого и ненужного хлама. Дело в том, что это день перехода Солнца в их Знак Зодиака, так что для Овнов этот день важен вдвойне.

Телец

Людям данного Знака астрологи настоятельно советуют попросить прощения у тех, кого они могли обидеть в прошлом. Это идеальный день для примирения. Нужно постараться закопать топор войны с врагами, пойдя навстречу первыми. Это важная дата в жизни каждого Тельца.

Близнецы

Близнецам встречать новый астрологический год лучше в окружении близких людей. Необходимо провести день рядом с родителями, второй половинкой и детьми. Можно заняться вместе домашними делами, поиграть в настольные игры. Это идеальный день для преподнесения подарков.

Рак

Ракам в этот день стоит уделить время романтике. Можно сходить куда-нибудь со второй половинкой либо заняться активными поисками любви, назначить свидание. В этот важный день Ракам необходимо чувствовать себя любимыми. Это хорошо сказывается на их удаче в будущем.

Лев

Львам можно заняться шопингом. 20 марта — идеальный день для обновления гардероба, дорогостоящих приобретений. Можно также сменить образ, сделать новую прическу, поэкспериментировать с внешним видом. Одно ясно точно: Львам нужно выглядеть на все сто.

Дева

Девам в этот день нужна перезагрузка сознания и энергетики. Это значит, что им нужно хотя бы в первой половине дня побыть в уединении, в спокойствии и вдали от назойливых дел, работы. Грубо говоря, это день отдыха и релаксации для Дев.

Весы

Новый астрологический год Весам стоит начать с активной работы и творческой деятельности. Нельзя лениться, откладывать дела на потом. Если Весы будут в этот день работать, им в голову смогут прийти очень важные мысли.

Скорпион

Это благоприятный день для новых начинаний. Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, поэтому важно не оставаться внутри зоны комфорта, а действовать. 20 марта многие Скорпионы могут существенно улучшить свою жизнь, принимая правильные решения и борясь с ленью.

Стрелец

Для Стрельцов 20 марта является днем, идеально подходящим для смены обстановки, для путешествий и покупок. Словом, им нужно делать то, что они любят делать больше всего на свете. Переход Солнца в Овна способствует разрешению конфликтов, поиску эффективных решений.

Козерог

Козерогам в этот день стоит избавляться от негативных воспоминаний, прощать людей и забывать обиды. Если этого не делать, то старые проблемы могут вернуться с большей силой. Новый астрологический год — очень важный день для этих людей, ведь он поможет зажить старым ранам.

Водолей

У Водолеев в новый астрологический год начинается время внесения разнообразия в жизнь. Можно заниматься поисками новых увлечений, работы. С высокой вероятностью они увенчаются большим успехом.

Рыбы

У Рыб 20 марта есть возможность стать лучше, поэтому им нужно совершать попытки в этом направлении. Энергия Солнца и других ночных светил помогает Рыбам проводить правильный самоанализ. Также 20 марта можно ставить перед собой новые цели, бороться с неприятными привычками.