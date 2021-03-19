Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС

Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС

Как сообщает портал www.m24.ru, канцлером Австрии Себастьяном Курцем был сделан активный призыв к EMА, как можно ускорить процесс регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

Со слов Курца, EMA максимально быстро должно осуществить регистрацию всех безопасных вакцин, в том числе к ним относится и российский препарат «Спутник V». Кроме того, Курц добавил, что чем больше вакцин, тем гораздо лучше для EC.

Также Курц дал ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить данную вакцину:

“Это вполне реально”.

На данный момент Австрия осуществляет переговоры с РФ о возможности закупки «Спутника V». Правда, сделана она будет лишь в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Кроме того, руководство Австрии также рассматривает возможность производства вакцины «Спутник V» в собственной стране.

Сообщение Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила национальный локдаун
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250 тысяч долларов
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по делу о поджоге отдела СКР
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в изнасиловании
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»

Топ на сегодня

Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США

Еще по теме

Канцлер Австрии призвал к скорейшему одобрению «Спутника V» в Европе
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
В Австрии задумались над производством российской вакцины от COVID-19
В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать «Спутник V»