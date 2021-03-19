Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС

Лидия Мартынова

Как сообщает портал www.m24.ru, канцлером Австрии Себастьяном Курцем был сделан активный призыв к EMА, как можно ускорить процесс регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

Со слов Курца, EMA максимально быстро должно осуществить регистрацию всех безопасных вакцин, в том числе к ним относится и российский препарат «Спутник V». Кроме того, Курц добавил, что чем больше вакцин, тем гораздо лучше для EC.

Также Курц дал ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить данную вакцину:

“Это вполне реально”.

На данный момент Австрия осуществляет переговоры с РФ о возможности закупки «Спутника V». Правда, сделана она будет лишь в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Кроме того, руководство Австрии также рассматривает возможность производства вакцины «Спутник V» в собственной стране.

Сообщение Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС появились сначала на Информационное агентство "SM News".