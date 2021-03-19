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Катя Жужа ждет третьего ребенка

Катя Жужа ждет третьего ребенка

Вчера звезда отмечала день рождения в кругу родных, а сегодня решила поделиться радостной новостью. Катя Жужа показала снимок в купальнике с округлившимся животом.

Катя счастлива в отношениях с супругом Артемом Маркеловым. Они воспитывают сына и дочь телеведущей от первого брака. Кажется, у Николь и Макса скоро появится братик или сестричка. «Привет, ребята», — написала Жужа в социальной сети, показав снимок с животом. 

В комментариях ее поздравляют с предстоящим пополнением в семье. Некоторые пользователи сначала подумали, что фотография старая. Но позже ситуация прояснилась — Кристина, сестра Артема, отметила в комментариях: «Девочку хочу».

На последних снимках звезда «ДОМа-2» не появлялась в обтягивающих нарядах, а также предпочитала только крупный план. Так, в день рождения Катя выбрала для праздничного ужина свободную рубашку и юбку с завышенной талией. Теледива отпраздновала 33-летие в кругу семьи на Мальдивах. 

Недавно Жужа признавалась «NewsTes.ruу», что они не против родить с Артемом еще одного малыша. «Да, мы очень хотим еще детей. А по поводу разницы в возрасте решать не мне, а Богу, ведь дети даются свыше», — делилась знаменитость. 

Дочь Кати Николь родилась в 2009 году, но об отце девочки Катя не любит говорить. Дочь Жужи хорошо поладила с отчимом и была рада рождению младшего брата. Сейчас Максу уже семь месяцев. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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