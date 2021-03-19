Кедми признал страх Америки перед российскими военными

Анастасия Иванова

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал о главном страхе Америки. Как оказалось, Штаты ведут скрытую войну с Россией и не решаются переходить к прямым действиям. Поэтому все угрозы со стороны Америки сводятся только к словесной перепалке из-за страха США столкнуться с армией Федерации.

Как пишет «ФАН», американцы используют военную силу только там, где исключен риск встречи с Россией.

«Это красная линия, которую они не переходят», – отмечает эксперт.

Также Кедми обращает внимание на антироссийскую политику США. Как он считает, Штаты специально ведут несправедливый «бой», чувствуя конец своей гегемонии. Это своеобразный способ защититься.

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