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Кедми признал страх Америки перед российскими военными

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал о главном страхе Америки. Как оказалось, Штаты ведут скрытую войну с Россией и не решаются переходить к прямым действиям. Поэтому все угрозы со стороны Америки сводятся только к словесной перепалке из-за страха США столкнуться с армией Федерации.

Как пишет «ФАН», американцы используют военную силу только там, где исключен риск встречи с Россией.

«Это красная линия, которую они не переходят», – отмечает эксперт.

Также Кедми обращает внимание на антироссийскую политику США. Как он считает, Штаты специально ведут несправедливый «бой», чувствуя конец своей гегемонии. Это своеобразный способ защититься.

Сообщение Кедми признал страх Америки перед российскими военными появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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