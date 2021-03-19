Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ

Влада Некрасова

СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen Daily.

Лента получила название "Время Армагедона" ("Armageddon Times") и будет основана на личном опыте режиссера, полученном когда он учился в в Куинсе (район Нью-Йорка) в школе Кью-Форест. Среди выпускников этого учебного заведения был Дональд Трамп. И однажды сестра бывшего президента США выступила с речью перед Грэем и его одноклассниками.





"Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа. Это самое странное предложение, которое я когда-либо произносил", — прокомментировал режиссер. — Она будет сниматься всего три дня, и делает мне одолжение. Ей предстоит произнести длинную речь. Это будет настоящее зрелище. Я постарался воссоздать слова сестры Трампа по памяти насколько смог".

Пока неизвестно, когда Джеймс Грэй приступит к съемкам, поскольку в Нью-Йорке все еще непростая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Вместе с Кейт Бланшетт в ленте снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и другие.