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Киевская область тоже станет «красной»: названа дата

Киевская область тоже станет «красной»: названа дата

Примеру Киева, в котором с 20 марта вводится жесткий карантин в связи с распространением коронавируса, последовали и власти Киевской области. В области ужесточение карантинных ограничений произойдет 21 марта и продлится до 9 апреля.

Об этом на брифинге заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин, который отметил, что решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно протоколу комиссии, с воскресенья, 21 марта, на территории Киевской области запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения. Проведение богослужений разрешено только при условии обеспечения площади помещения не менее 10 кв. м на одного человека.

Бары, рестораны и кафе могут работать на вынос и в формате адресной доставки. Запрещена работа торгово-развлекательных и детских развлекательных центров.

Разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговля цветами. Реализация непродовольственной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос.

Запрет вводится и на работу учреждений культуры и на проведение культурных массовых мероприятий, спортивных мероприятий.

Кроме этого, ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.

Дети в школах после каникул будут учиться дистанционно. Детским садам разрешено работать в штатном режиме.

Установлены ограничения на посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди.

Напомним, карантин в Киеве продлится до 9 апреля. Во Львове с 19 марта также ввели усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Украина

По материалам: fakty.ua
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