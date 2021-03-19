Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Китай обвинил США в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями на встрече высокого уровня, которая прошла в Анкоридже. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации, передает РИА Новости.

Как рассказал китайский чиновник, делегация прибыла на Аляску «с искренними намерениями». Однако американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес политики Китая, провоцируя конфликт. «Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», — заявил представитель Китая.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что американская сторона также обвинила Китай в нарушении протокола. По мнению чиновника, китайская делегация прибыла с намерением «работать на публику».

Первое заседание китайско-американского диалога на Аляске завершилось вечером 18 марта. В ней приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И.