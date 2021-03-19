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Комитет ВОЗ по безопасности вакцин представит выводы по препарату AstraZeneca от коронавируса 19 марта

Комитет по безопасности вакцин ВОЗ представит заключения по препарату от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca 19 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.


ВОЗ заявила, что этот комитет “внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины

Ранее в организации рекомендовали продолжать вакцинацию от коронавируса этим препаратом. В ВОЗ отмечают, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что первые дозы вакцины AstraZecena поступили в Грузию с 13 марта.

Сообщение Комитет ВОЗ по безопасности вакцин представит выводы по препарату AstraZeneca от коронавируса 19 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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