"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"

Лидия Мартынова

Партия "Коммунисты России" предлагает российским телеканалам и другим СМИ игнорировать церемонию американской кинопремии "Оскар" на фоне агрессивных действий США в отношении России, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.