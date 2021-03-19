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"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"

"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"
Партия "Коммунисты России" предлагает российским телеканалам и другим СМИ игнорировать церемонию американской кинопремии "Оскар" на фоне агрессивных действий США в отношении России, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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