Комоедица: славянский праздник 20 марта 2021 года

Вадим Карасев

Комоедица — это древний славянский праздник, который отмечается 20 марта, в день весеннего равноденствия. Эксперты рассказали о главных особенностях этого важного события и его традициях.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день можно привлечь много удачи в свою жизнь. Для этого достаточно делиться позитивными эмоциями с окружающими. Вы сможете почувствовать в действии работу закона бумеранга.

История и смысл праздника Комоедица

Далеко не все знают, что Комоедица по сути является Масленицей. Точнее, это тот самый праздник, которым Масленица была до приходя христианства. В период языческой истории нашего государства этот праздник был чем-то вроде Нового года. Люди обожали его, потому что он символизировал приход тепла. Все ждали гуляний и веселья.

В этот день было принято задабривать блинами Медвежьего бога, которому приносили подношения в лес. Только после этого начинался сам праздник. Отсюда пошло и само название — Комоедица.

Смысл этого праздника также был в очищении, в сбрасывании всего плохого. Очищение должно было быть как физическим, так и духовным. Перед Комоедицей люди совершали добрые поступки, ходили в баню, приводили в порядок дом. В сам праздник работать и заниматься делами считалось дурным тоном и плохой приметой.

Традиции Комоедицы

Во многом они повторяют традиции обычной Масленицы. В этот день принято веселиться. Последователи древнеязыческой культуры в этот день устраивают пиршества, гуляют, веселятся.

Обязательно в этот день как можно больше времени проводить в окружении близких и друзей. Принято гулять, веселиться на улице. Сидеть дома в древности и в современном праздновании Комоедицы непозволительно.

Есть некоторые незначительные изменения — например, в наше время многие люди ходят в баню именно на Комоедицу, а не перед ней. Горки мало кто строит — люди ходят кататься на ватрушках, если в это время еще лежит снег.

В некоторых местах все еще сжигают чучело зимы, но одно остается неизменным и по сей день: на Комоедицу стараются не перегружать себя делами. 20 марта постарайтесь отдохнуть и развлечься, благо, это будет субботний день.