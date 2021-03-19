Композиция Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

Вадим Карасев

Мелодия из Первого концерта Петра Чайковского может заменить гимн России на Играх-2021 в Токио, заявил министр спорта Олег Матыцин. По его словам, композитор является достоянием всего мирового сообщества.

"Мы взаимодействуем с ОКР по поводу музыки Чайковского. Этот вопрос находится в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Чайковский — достояние всего мирового культурного сообщества, если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", — сказал он.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) 17 декабря вынес решение о правомерности четырехлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных состязаниях до 2022 года. Такие ограничения предложили ввести после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта.

Ранее Олимпийскому комитету России запретили использовать песню "Катюша" в качестве замены отечественного гимна на Олимпийских играх — 2021. Комиссия посчитала, что понятие "любая мелодия, связанная с Россией", распространяется на любой трек, имеющий ссылки на российскую принадлежность.