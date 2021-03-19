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Корабли НАТО потеряли российскую подлодку

Корабли НАТО потеряли российскую подлодку

Подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону", построенная по проекту "Варшавянка", ушла от кораблей НАТО в Средиземном море. Она исчезла с их радаров, но в то же время осталась на связи с российским командованием.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, вот уже неделю противолодочные силы Альянса пытаются установить месторасположение "Ростова", однако, несмотря на их впечатляющие технические возможности, сделать это до сих пор не удалось.

"Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — пояснил собеседник.

По словам адмирала Виктора Кравченко, в 2000-х годах возглавлявшего главный штаб ВМФ, субмарина скрылась, поскольку является одной из самых малошумных в мире и сейчас оправдывает эту особенность.

Подобный инцидент уже происходил менее года назад — в июле 2020-го британцы "потеряли" российскую подлодку в Ла-Манше.

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По материалам: uposters.ru
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