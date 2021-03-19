Кремль надеется избежать повторения холодной войны между Россией и США, но готовится к худшему

Лидия Мартынова

«Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом», – сообщил Песков. Так он ответил на мнения по поводу того, что высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине может привести к началу новой холодной войны.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский президент четко сообщал о своем желании продолжать отношения между РФ и США. Песков напомнил слова Путина, который отмечал, что такое взаимодействие представляет интерес для всего мира.

«Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена», – заключил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что во время интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы главы государства, которые состоялись в ноябре 2020 года. При этом он добавил, что российский лидер Владимир Путин ответит за попытку влияния на данное событие. Позже он назвал российского президента убийцей, утвердительно ответив на соответствующий вопрос журналиста.

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