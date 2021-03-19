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Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски

Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски

32-летняя Кристина Асмус опубликовала в Stories свое очередное откровенное фото, продемонстрировав грудь во всей красе.

На пикантном снимке экс-супруга Гарика Харламова запечатлена без лифчика во время примерки одежды для съемок нового фильма.

На фото можно увидеть Кристину Асмус в обтягивающем топе оранжевого цвета, надетого на голую грудь. Актриса показала поклонникам свои торчащие соски, сильно заметные на снимке.

Звезда недавно попыталась откровенно ответить в инстаграме на вопросы своих поклонников, одним из самых популярных из них оказался вопрос про взаимоотношения с Гариком Харламовым.

"Все сложно.. Он очень обижен на меня", — написала актриса, сопроводив пост эмодзи в виде разбитого сердца.

Напомним, эротическая сцена с участием Кристины Асмус в фильме "Текст" стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году.

Харламов назвал картину очень хорошей работой, заявив, что гордится своей женой. Впоследствии многие пользователи Сети заподозрили, что именно этот скандал мог в конечном счете стать причиной развода Кристины и Гарика, однако сами супруги это отрицают.

Как писал NEWSTES, ранее Гарик Харламов рассказал, как катался мокрый по полу казино в одних трусах.

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По материалам: uposters.ru
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