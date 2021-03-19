Ксения Собчак о юморе Кахи и Серго: «Дебильные шутки»

Алексей Вольцев

Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале интервью со звездами фильма «Непосредственно Каха!». Шоу получило большое количество дизлайков, а также тысячи негативных отзывов. Пользователи были возмущены выбором героев. Ведь еще недавно их работу разгромил любимый миллионами кинокритик BadComedian.

Пользователи Сети возмутились поведением Серго (Артем Калайджян) и Кахи (Артем Карокозян) в шоу Ксении Собчак. Многим показались нелепыми их оправдания пошлых сцен в картине «Непосредственно Каха!», в котором они выступили не только как исполнители главных ролей, но и соавторами сценария.

Кроме того, звезды позволили себе нелестно высказаться в адрес BadComedian. Друзья посмеялись над критикой блогера и назвали его «тупым». Правда, за выходки артистов досталось и самой Собчак. Журналистка получила большое количество дизлайков, а также лавину недовольных откликов за выбор героев выпуска.

Оставлять этот факт без внимания ведущая не стала и резко ответила хейтерам: «У меня к вам вопрос: «А вы тоже, как некоторые комментаторы моего интервью с Кахой-Серго, считаете, что интервью надо брать только у положительных героев, а не у интересных? Я вот очень была вдохновлена обзором Жени Badcomedian, там очень много верных мыслей про современную культуру, если еще не видели, то обязательно посмотрите. И мне, конечно же, было интересно поговорить с людьми, которые собрали кассу на таких шутках. И вообще, разве «взять интервью» в вашем понимании это равнозначно «выказать восхищение»? Может, в этом и проблема многих интервьюеров, что их разговор с интервьюируемым — это всегда «воспевание героя?».

Звезда отметила, что ее волнуют живые люди, у которых есть не только достоинства, но и недостатки. Она также намекнула на проблемы Серго, который переживает кризис в личной жизни и подозревается в рекламе мошенников.

«Так что я очень горжусь этим интервью: в нем все сложно, как и есть в жизни. Консервативные родители, которых он обеспечивает; брошенный сын, но которого обожает бабушка; дебильные шутки, но искренние переживания; робкая влюбленность в девушку; мутные заработки на ставках, но наивность с продюсерами — все это про жизнь и про реальных людей», — заключила Ксения.