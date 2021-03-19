Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма

Анастасия Иванова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая – "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.

"Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - добавил он.

Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.