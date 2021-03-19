Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лидера группы «Пасош» обвинили в насилии

Лидера группы «Пасош» обвинили в насилииПетар МартичФото: @dr_martic

Певица и модель Анна Зосимова обвинила лидера группы «Пасош» Петара Мартича в насилии. Ее рассказ был опубликован в издании Wonderzine.

Пара начала встречаться в 2017 году и рассталась в 2020-м. По словам девушки, сначала исполнитель ей казался идеальным, потому что уделял ей все свободное время. Вскоре Анна начала замечать тревожные моменты в его поведении: на фестивале «Боль» Мартич ударил экс-жену гитариста коллектива «Пасош», а через некоторое время рассказал возлюбленной, как после одной из ссор вставил бывшей возлюбленной в рот пневматическое оружие и потребовал, чтобы она извинилась.

Позднее Зосимова также увидела в телефоне артиста переписки с другими женщинами. Несмотря на это, она переехала из Киева в Москву и начала жить вместе с музыкантом. Из-за финансовых вопросов возникали новые конфликты. Например, Мартич не разрешал ей покупать вино, когда сам не хотел выпивать, и уезжал на десять дней, оставляя ей пять тысяч рублей. В ходе одной из ссор, связанных с деньгами, Мартич плюнул девушке в лицо.

Зосимова рассказала, что начала страдать от панических атак. В такие моменты лидер группы «Пасош» говорил, что ей идет изнеможенный вид. «Петар в принципе делал очень странные комплименты. Например, говорил, что ему нравится моя хрупкость и худоба. Он давил на грудную клетку и говорил, что если он надавит чуть сильнее, то я сломаюсь», — вспомнила исполнительница.

Она отметила, что несколько раз пыталась закончить отношения, однако все же возвращалась к Мартичу. Артист в свою очередь обещал, что начнет ходить к психотерапевту. Он постоянно критиковал Зосимову за ее внешний вид, а в 2018 году после фестиваля «Боль» «приложил к асфальту», так как Анна не оценила выступление группы «Пасош». Однажды певица долго собиралась, из-за чего музыкант выбил дверь в ванную, схватил ее, а Зосимова в попытке вырваться разбило окно рукой.

«Летом 2019 года мы отдыхали в Хорватии, где живут родственники Петара. Мы катались на велосипедах, и ему не понравилось, что я медленно ехала. Он обзывал меня дурой и говорил, что из-за меня мы никуда не успеем. Мы ехали по сорокаградусной жаре вверх по трассе, и я физически не могла ехать быстрее. У меня начался приступ панической атаки, я упала с велосипеда. Поранила руки, колени, была вся в крови. Но Петар потребовал, чтобы я ехала на велосипеде дальше, хотя мог позвонить отцу или дяде, чтобы те приехали за нами на машине», — поделилась Зосимова.

После очередной ссоры певица уехала к подруге, а когда вернулась, увидела, что артист спит днем «с перегаром и засосом на шее». После этого пара рассталась. Анна неоднократно думала о возвращении к Мартичу, однако книги, психотерапия и различные практики помогли ей уйти из абьюзивных отношений.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
Катя Жужа ждет третьего ребенка
Катя Жужа ждет третьего ребенка

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Девушка рассталась с возлюбленной-блогершей и засудила ее за клевету
Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: почему актеры решились на компромисс
Анна Семенович выходит замуж
Солистка группы IOWA вышла замуж за гитариста