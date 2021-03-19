Любовница Павла Мамаева дерзко ответила его жене: «Она знает, что это был секс не на одну ночь и я не проститутка»

Влада Некрасова

Несколько дней назад разгорелся скандал внутри любовного треугольника Павла Мамаева, его жены Аланы и любовницы футболиста. Законная супруга спортсмена сделала громкие заявления, чтобы насолить женщине, разбивающей ее семью и заявила, что Ирен Гарсиа является эскортницей. Ирен, в свою очередь, постаралась холодно и непредвзято отнестись к проблеме и объяснить агрессивное поведение Аланы с психологической точки зрения.

По мнению испанки, Мамаева просто боится потерять своего возлюбленного. Сама Ирен не считает себя виноватой и утверждает, что не уводила никого из семьи. Павел сам не сознался в том, что женат, а значит, все претензии Алана обязана высказывать только ему.

«Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка. Алана просто боится меня, поэтому сходит с ума и творит все это», — цитирует новую возлюбленную Мамаева «СтарХит». Девушка также отмечает, что не собирается вестись на провокации жены футболиста, так как каждый адекватный человек, по ее мнению, «сам поймет для себя«, на чьей стороне правда. «Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку», — заявляет Гарсиа.

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