Лукашенко назвал будущих кандидатов в президенты Белоруссии

Вадим Карасев

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможных кандидатах в будущие президенты республики. Среди достойных преемников он упомянул губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.

"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Притом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране", — цитирует его слова Tut.by.

Лукашенко добавил, что начинает уже присматриваться к людям и видит среди них достойных, знающих страну граждан, которые и будут конкурировать между собой. По его словам, транзит власти в стране может быть один — выборы, а по наследству президентское кресло не передается.

Народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами.

Ранее NEWSTES писал, что Кремль отреагировал на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей.