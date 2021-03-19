Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко назвал будущих кандидатов в президенты Белоруссии

Лукашенко назвал будущих кандидатов в президенты Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможных кандидатах в будущие президенты республики. Среди достойных преемников он упомянул губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.

"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Притом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране", — цитирует его слова Tut.by.

Лукашенко добавил, что начинает уже присматриваться к людям и видит среди них достойных, знающих страну граждан, которые и будут конкурировать между собой. По его словам, транзит власти в стране может быть один — выборы, а по наследству президентское кресло не передается.

Народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами.

Ранее NEWSTES писал, что Кремль отреагировал на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Детский сад на 220 мест открыли в Ингушетии
Детский сад на 220 мест открыли в Ингушетии
Педагоги «Интердома» провели урок русского языка для китайских школьников
Педагоги «Интердома» провели урок русского языка для китайских
В ЧГПУ наградили победителей Республиканского конкурса чтецов «Дети читают английскую поэзию»
В ЧГПУ наградили победителей Республиканского конкурса чтецов «Дети
Путин освободил Мезенцева от должности посла в Белоруссии
Путин освободил Мезенцева от должности посла в Белоруссии
«Спутник V» зарегистрировали на Сейшелах
«Спутник V» зарегистрировали на Сейшелах
Активистка из США позвала Путина на интервью
Активистка из США позвала Путина на интервью
Байден пообещал снова поговорить с Путиным
Байден пообещал снова поговорить с Путиным
Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%
Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%
В семье Сумишевских чуть не случилась еще одна трагедия: дочь Ярослава пережила взрыв в Химках
В семье Сумишевских чуть не случилась еще одна трагедия: дочь
Продолжение скандала с Арми Хаммером: «Я думала, что умру от его насилия»
Продолжение скандала с Арми Хаммером: «Я думала, что умру от его
Гузеева предупредила об обмане от ее имени
Гузеева предупредила об обмане от ее имени
Ида Галич отреагировала на слухи об изменах в браке
Ида Галич отреагировала на слухи об изменах в браке

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Кремль отреагировал на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"
Лукашенко: досрочных выборов в Белоруссии не будет
Лукашенко обсудил со спикером парламента сроки парламентских и президентских выборов