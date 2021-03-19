Лунный день сегодня 19 марта 2021 года

Вадим Карасев

Наступает новый день, а вместе с ним меняется энергия Луны. Астрологи рассказали о том, какой она будет сегодня, как она будет влиять на нас и на нашу удачу. Следуйте советам лунного календаря, чтобы сделать сою жизнь лучше.

У каждого из нас есть свои темные и светлые черты характера. Сегодня Луна постарается показать миру наши лучшие стороны. Она поможет проявить доброту, любовь. Удача последует за теми, кто пожелает принести в мир позитив и оптимизм.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день. Ему суждено пройти под эгидой Близнецов. Растущая Луна великолепно сочетается с легкой энергией стихии Воздуха. Этот день обещает быть ярким и благоприятным. Самое главное — не оставаться надолго в одиночестве.

Магнитные бури 19 марта: возможно появление слабой магнитной бури. Солнце сегодня довольно беспокойное, так что следите за здоровьем и самочувствием.

Что принесет удачу в этот день

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение, любовь;яркий внешний вид;домашние дела;совершение покупок;новые знакомства.нарушение закона;обман;риски и авантюры.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день подходит для любых дел по дому — начиная от ремонта и заканчивая генеральной уборкой. Можно также сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, купить что-нибудь новое из аксессуаров. Постарайтесь освободить центр комнат, выбросить ненужный хлам, как следует проветрить помещение, проверить все сантехнические узлы на наличие протечек или неисправностей.

Что надеть в эту пятницу

В такую позитивную пятницу грех не одеться во что-то яркое, новое, привлекательное. В любви полезными станут красный и оранжевый цвета. В физической работе — зеленый, голубой и бирюзовый. Быстрее справиться с интеллектуальными задачами помогут оранжевый, желтый, синий.

Дополнить яркий образ можно камнями стихии Воздуха и Огня. Это значит, что полезными будут цитрин, янтарь, сердолик, турмалин, белый кварц. Из украшений лучше выбирать изделия из золота, особенно если у вас ожидается динамичный день.

Финансы и работа в 7 лунный день

Большая удача ожидает тех, кто вынужден по работе много общаться с людьми. Повысить доходы сумеют продавцы, менеджеры по продажам, бизнесмены, а также все, кто занимается обучением людей новым навыкам. В этот день Луна повысит нашу интуицию. Это значит, что кому-то придет в голову интересная идея.





Можно смело делать покупки, тратить деньги на себя. Бережливость и расчетливость тоже будут «в моде», так что не стоит бежать в магазин без причины. Астрологи советуют доводить важные дела в работе и бизнесе до конца, не откладывая ничего на потом.

Настроение и здоровье 19 марта

Люди могут испытывать широчайший спектр эмоций и чувств. Это значит, что сегодняшний день точно останется в вашей памяти на долгий срок. Кто-то станет более впечатлительным, но на удаче это никак не отразится. Главное, чтобы негативные эмоции быстро перекрывались позитивными.

Никаких резких перепадов настроения в негативную сторону не ожидается. День стабилен и очень ярок. Можно и даже нужно заниматься спортом, отправляться в дальние поездки, изучать новые места и людей. Не бойтесь делиться хорошим настроением и добротой. Это обязательно вернется к вам в будущем.

Любовь и отношения по лунному календарю

Сегодня достаточно легко почувствовать эмоции и настроение окружающих. Так вы сможете лучше понять человека, найти к нему подход и помочь решить проблемы. Главное — не манипулировать людьми и не использовать их для достижения своих целей. Доброта и честность будут вознаграждены, обман и негатив — наказаны.

Многим из нас удастся победить робость и застенчивость. Даже типичные интроверты будут более общительными. Можно смело знакомиться с новыми людьми и ходить на свидания. Всем, кто не боится знакомиться вживую, можно посещать людные места вместе с друзьями, веселиться и проявлять инициативу. Можно остаться дома, с семьей.