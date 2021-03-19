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Мальчик выжил между бетонными плитами при взрыве дома в Подмосковье

Мальчик выжил между бетонными плитами при взрыве дома в ПодмосковьеФото: Виктория Виатрис / РИА Новости

Мальчик спасся от гибели при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках, потому что бетонные плиты удачно сложились над ним. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Плиты сложились над 12-летним ребенком буквой «Л», и он оказался в пространстве между ними. «Ему крайне повезло», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что погибли три человека: отец с трехлетним ребенком и их 25-летняя соседка, которая скончалась в больнице. «Московский комсомолец» сообщал о гибели четвертого человека, но в МЧС опровергли эту информацию.

Взрыв в Химках произошел утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На кадрах с места происшествия было видно, что разрушено несколько балконов, выбиты окна и погнуты рамы на восьмом и девятом этажах, из окон шел дым. По предварительным данным, произошедшее связано с утечкой газа или неисправностью газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек»).

Россия

По материалам: lenta.ru
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