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MedikForum: Причиной возникновения колоректального рака может быть употребление молока и говядины

Группа исследователей во главе с Харальдом цур Хаузеном изучила воздействие новых различных инфекционных агентов BMMF, которые были обнаружены ими в молоке и бычьей сыворотке, на возможное развитие колоректального рака. Об этом передает издание MedikForum.

Отмечается, что BMMF может быть способен вызывать весьма опасное локальное хроническое воспаление, в будущем, возможно, развивающееся в злокачественную опухоль посредством начинающейся мутации клеток через активированные ими молекулы кислорода. Эти инфекционные агенты и воспалительные маркеры, весьма часто обнаруживались у некоторых пациентов в непосредственной близости от возникшего новообразования.

“Нам казалось просто вероятным, что инфекционный агент, который передается от домашнего скота в Европе человеку, был как-то связан с развитием колоректального рака”, – рассказал Харальд цур Хаузен.

Исследователи даже выделили более сотни различных обнаруженных ими агентов из молочных продуктов. Ученые говорят о том, что агент BMMF размножается внутри клеток человека, при этом он производит белок Rep, который необходим для дальнейшей репродукции. Далее ученые провели тщательный анализ образцов клеток колоректального рака и анализ кишечника здорового человека. Для обнаружения данных патогенов применились антитела, которые были проводимы против Rep. Следы BMMF обнаружились сразу в 15 из 16 проанализированных образцах колоректального злокачественного образования.

Исследователи также отметили, что анализ срезов тканей помог им выявить наличие белка Rep не в самих раковых клетках, а наличие их в непосредственной близости от них. Их общая концентрация была действительно особенно высокой в области под слизистой оболочкой кишечника человека и его крипт. ДНК инфекционного агента затем была выделена из полученных Rep-положительных клеток. Нуклеиновые кислоты были весьма тесно связаны с патогенами, которые были найдены учеными в молоке. Это позволило ученым наконец-то подтвердить теорию о том, что употребление молочных продуктов и говядины может оказывать существенное влияние на развитие у человека колоректального рака.

Сообщение MedikForum: Причиной возникновения колоректального рака может быть употребление молока и говядины появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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