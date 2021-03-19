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Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"

Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ему "так и хочется" послать американскому руководству посылку с хорошими книгами по истории, чтобы тамошние "безграмотные политиканы" знали, что в прошлом было немало примеров сотрудничества России и США, от которого выигрывали не только народы обеих стран, а и весь мир.

"То, что ценили отцы-основатели США в отношениях с Россией, что ценили великие Линкольн, переписывавшийся с Александром II, и Рузвельт, веривший, что и он, и весь американский народ и впредь будут "отлично ладить" со Сталиным и со всем русским народом, перечеркивают и безграмотные политиканы, стремящиеся поссорить наши народы", - написал Мединский в статье, опубликованной на сайте телеканала RT.

"Очень жаль, что американские политики, позволяющие себе фееричные высказывания в отношении как прошлого, так и настоящего России, видимо, никогда не учили историю. Даже в рамках американской очень-очень средней школы. Не знают, что, когда Россия и США были вместе, от этого всегда выигрывали не только наши народы, но и весь мир", - добавил Мединский.

По его словам, "так и хочется отправить в Белый дом посылку хороших исторических книг". "Но я занимался в библиотеке конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу все встанет на свои места", - отметил помощник президента.

Россия

По материалам: ria.ru
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