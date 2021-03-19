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Медитация «Эхо»: как услышать свой внутренний голос

Медитация «Эхо»: как услышать свой внутренний голос

Внутренний голос есть у всех нас — просто далеко не каждый его слышит отчетливо и ясно. Медитация «Эхо» поможет исправить это. Делайте ее каждый день, чтобы ваша интуиция стала сильнее в разы.


Внутренний голос, который можно пробудить во время медитации, является отличным помощником в любовных и финансовых делах. Усилить интуицию можно также специальными талисманами. Эксперты сайта dailyhoor.ru советуют пользоваться ими почаще, чтобы не терять дар предвидения.

Подготовка к медитации

Ее можно делать только дома и только в полной тишине и покое. Главное условие — тишина, потому что основной фокус будет именно на попытках услышать свои мысли, почувствовать всю глубину своего сознания.

Постарайтесь принять самое удобное для вас положение, сидя или лежа — не важно. Можно задернуть шторы, если на улице ярко светит солнце. Если есть какие-то посторонние едва уловимые шумы, которые вам мешают, можно включить в качестве фона звуки ветра.

Медитация «Эхо»


Итак, вы расслабились, приняли удобное положение. Закройте глаза, постарайтесь не шевелиться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в мышцах, как неприятные мысли уходят прочь. Ваше сознание очищается. С каждым медленным вдохом ваше тело все больше
наполняется ощущением приятной вялости.

Вы мысленно открываете глаза и оказываетесь на бескрайнем поле. Ветер поднимает и несет вас по воздушным волнам. Вы забываете, кто вы, куда идете, каковы ваши цели. Почувствуйте запах этой свободы, постарайтесь рассмотреть ее цвет, вкус. В какой-то момент вы оказываетесь посреди гор. Вы не слышите ничего, кроме едва уловимого ветра.

Теперь представьте себе, что вы говорите что-то. Это не ваш голос, а ваши мысли. Представьте, что они отражаются эхом от скал, а затем возвращаются к вам. Это и есть ваш внутренний голос. Попробуйте не услышать, а почувствовать то, что он вам говорит. Он разговаривает с вами не словами, а потоками энергии, вибрациями, теплом. Почувствуйте все это, вытянув руки в стороны. Вы должны ощутить едва уловимое тепло на кончиках пальцев, которое будет медленно расползаться по вашему телу.

Пришло время возвращаться назад. Теперь прижмите руки к груди, ведь ветер унесет вас обратно туда, откуда вы пришли, — на бескрайнее зеленое поле. Откройте глаза и почувствуйте то самое тепло, которое вы поймали кончиками пальцев рук. Сила вашего внутреннего голоса все еще с вами.

Старайтесь медитировать таким образом каждый день, чтобы не терять связь с высшим сознанием и голосом внутри, который ведет вас сквозь время и пространство. Он неуловим и эфемерен, но его сила велика. Каждый день он помогает вам принимать решения и делать выбор, от которого будет зависеть будущее.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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