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Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой

Меладзе впервые упомянул беременность супруги ДжанабаевойФото: @meladzevalerian

Супруг бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой певец Валерий Меладзе впервые упомянул беременность возлюбленной. Он коснулся этой темы в новой публикации в Instagram.

Артист выложил совместное фото со своими дочерями от первого брака. Снимок был сделан за ужином в ресторане. Меладзе признался, что главной ценностью в его жизни являются дети.

«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — подписал фотографию музыкант. Он также намекнул на пополнение в семье и пошутил о недостающем стуле для большой компании.

«За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул», — написал артист. Подписчики Меладзе принялись поздравлять певца в комментариях под публикацией.

Ранее артистка Альбина Джанабаева сообщила, что ждет третьего ребенка от поп-исполнителя Валерия Меладзе. Пара состоит в браке с 2014 года. У звездной четы уже имеется два сына — Константин и Лука. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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