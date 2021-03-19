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Меркель допустила закупки Германией «Спутника V»

Меркель допустила закупки Германией «Спутника V»Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила самостоятельные закупки Германией российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов на тему вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС.

По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). «Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаки, что это произойдет, есть, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила она.

Ранее 19 марта Ангела Меркель заявила, что готова привиться вакциной против коронавируса компании AstraZeneca, однако ожидает своей очереди.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. Она отметила, что в разных странах темпы распространения заболевания отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации. При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил о недостатке вакцин в Европе для предотвращения третьей волны. По его словам, даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

15 марта суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В мире

По материалам: lenta.ru
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