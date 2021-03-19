Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » «Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц

«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц

«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лицФото: Максим Блинов / РИА Новости

С 19 марта 2021 года экосистема недвижимости «Метр квадратный», входящая в группу ВТБ, начинает предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам, сообщает пресс-служба группы.

В сообщении отмечается, что клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 года в шесть раз увеличить число сделок с недвижимостью — до 260 тысяч.

«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос — приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», — прокомментировал новость генеральный директор проекта «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

За 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 миллиардов рублей. «Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров», — добавил Дусалеев.

Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей группы ВТБ. В 2020 году ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 миллиарда рублей. По итогам 2021 году банк планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 году ВТБ предложит своим клиентам 100 процентов всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца
«Учись прощать. В прощеньи радость скрыта»: Людмила Максакова вышла на связь с дочерью
«Учись прощать. В прощеньи радость скрыта»: Людмила Максакова вышла
В школах на Манхэттене нашли конверты с белой субстанцией
В школах на Манхэттене нашли конверты с белой субстанцией
Немецкий иммунолог призвал одобрить «Спутник V» в Европе
Немецкий иммунолог призвал одобрить «Спутник V» в Европе
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Бывший посол США заявил о «конце эпохи» в отношениях Москвы и Вашингтона
Бывший посол США заявил о «конце эпохи» в отношениях Москвы и
В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий
В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий
Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ
Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ
Российские чиновники задумали сорвать развитие инфраструктуры
Российские чиновники задумали сорвать развитие инфраструктуры
«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц
«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц

Топ на сегодня

"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил

Еще по теме

В России рухнули продажи квартир
Россияне смогут онлайн оформить сделки с недвижимостью
Новости недвижимости: с начала года состоятельные петербуржцы выкупили элитного жилья почти на 16 млрд рублей
«Я не обязан объяснять»: Депутат Блока Порошенко купил за год 62 квартиры