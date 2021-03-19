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Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открыл прием заявок

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открыл прием заявок
Организаторы Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 4 по 8 августа, открыли прием заявок, сообщила пресс-служба проекта.

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в 2020 году был отменен в связи с пандемией.

"С 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы.


Организаторы объявили прием заявок на участие в основном конкурсе для веб-сериалов, произведенных в 2019-2021 годах на любом языке, в отборе также примут участие проекты, которые были присланы в прошлом году, когда фестиваль был отменен. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран.


"Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн. Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае – за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - сказал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин, которого процитировали в пресс-службе.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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