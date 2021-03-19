МИД КНР назвал Японию стратегическим придатком США

Лидия Мартынова

Издание Global Times заявило, что китайско-японские отношения, много лет бывшими стабильными, находятся под угрозой.

«Совместное заявление США и Японией, которое игнорирует исторические свидетельства, факты и правду, служит убедительным доказательством презренного сговора двух стран с целью вмешательства во внутренние дела Китая и обливания грязью Китая», — высказался официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь во время конференции 17 марта.

Пресс-секретарь КНР особенно негативно высказался о Японии, объявив, что союз Токио с Вашингтоном показывает, «призвание угодить США в их эгоистичных целях и уже понизил рейтинг Японии до стратегического придатка США».

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