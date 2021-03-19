Михаил Мишустин поручил проработать учет достижений выпускников учебно-научных центров

Лидия Мартынова

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил проработать учет достижений выпускников учебно-научных центров, сообщается на сайте российского кабмина.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область опубликован на сайте Правительства России.

Поручение дано Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Срок исполнения поручения – до 15 апреля.

Михаил Мишустин посетил Новосибирскую область в рамках своей рабочей поездки по Сибирскому федеральному округу.