Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря

Алексей Вольцев

Электронный паспорт можно будет оформить в Москве с 1 декабря 2021 года, по всей России оформление начнется не позднее 1 июля 2023 года, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: на территории города Москвы - с 1 декабря 2021 года; на территории субъектов РФ, федеральных территориях по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года", - говорится в проекте указа.