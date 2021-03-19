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Минюст поддержал позицию ОП РФ по отчетности НКО с зарубежным финансированием

Минюст поддержал позицию ОП РФ по отчетности НКО с зарубежным финансированием

Минюст поддержал предложение Общественной палаты РФ продлить мораторий для некоммерческих организаций на отчетность об иностранном финансировании жертвователей, сообщает пресс-служба ОП РФ.

17 марта в Минюсте России состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления НКО отчетов о своей деятельности за 2020 год. Представители ведомства предложили продлить мораторий на отчетность об иностранном финансировании их жертвователей до 15 июля 2021 г. Министр юстиции Константин Чуйченко отметил, что необходимо демонстрировать сбалансированный подход, который не повлечет за собой негативных последствий для деятельности и репутации добросовестных НКО, но при этом обеспечит соблюдение требований российского законодательства.

Для того, чтобы помочь организациям некоммерческого сектора наладить работу в условиях изменившегося законодательства, Минюст России планирует продлить мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей на 3 месяца.

С таким предложением в январе обратилась в Минюст Общественная палата. Секретарь ОП Лидия Михеева поприветствовала такой шаг.

"Мы рады тому, что Минюст поддержал позицию Общественной палаты РФ и предложил продлить мораторий для НКО на предоставление отчетности об иностранном финансировании до 15 июля 2021 года. За это время нам совместными усилиями предстоит разработать понятный алгоритм отчетности об объемах и целях расходования средств, полученных от жертвователей, у которых могут быть иностранные источники", — пояснила она.

По словам Михеевой, ОП РФ готова принять активное участие в разработке методических рекомендаций по заполнению форм отчетности в составе специальной рабочей группы, а также предлагает провести совместно с Минюстом экспертное обсуждение этих рекомендаций при участии НКО на площадке Общественной палаты.

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По материалам: uposters.ru
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