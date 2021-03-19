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Минюст России предложил продлить мораторий для НКО на отчетность об иностранном финансировании их жертвователей до 15 июля

Минюст России предложил продлить мораторий для НКО на отчетность об иностранном финансировании их жертвователей до 15 июля

В ходе рабочего совещания, посвященного вопросам предоставления некоммерческими организациями отчетов о своей деятельности за 2020 год, обсуждался вопрос о сроках подачи отчетных данных НКО об иностранных источниках финансирования их жертвователей.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил о необходимости реализации сбалансированного подхода, который не повлечет за собой негативных последствий для деятельности и репутации добросовестных НКО, но при этом обеспечит соблюдение требований российского законодательства. Он предложил перенести сроки предоставления отчетных документов, утвержденных приказом ведомства, до 15 июля 2021 года.

"Для того чтобы помочь организациям некоммерческого сектора наладить работу в условиях изменившегося законодательства, Минюст России планирует продлить мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей на 3 месяца", — отметил Чуйченко.

Кроме того, Минюст предложил сформировать рабочую группу с участием представителей министерства и заинтересованных НКО для разработки методических рекомендаций по заполнению форм отчетности.

Члены Общественной палаты Александр Ткаченко и Артем Кирьянов положительно оценили итоги заседания Минюста. Они отметили, что с представителями НКО и благотворительных организаций общался сам министр. Также общественники отметили решение создать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по предоставлению отчетности, в которой будут участвовать представители НКО, что в будущем сделает их работу более стабильной.

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По материалам: uposters.ru
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