Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.

Восьмого марта Карпов также заявлял, что члены этой группировки намерены устроить провокацию с химоружием, в тот раз — вблизи населенного пункта Кбана в Идлибе.


Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.


В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план там выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористические организации, запрещенные в России

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен
Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер один
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер
«Спутник V» предложили производить в Монголии
«Спутник V» предложили производить в Монголии
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом

Еще по теме

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Источник в САА подтвердил, что террористы готовят в Идлибе провокацию с химоружием
СРОЧНО: Боевики готовят новую химатаку, чтобы обвинить Асада
Сирийские спецслужбы: «Ан-Нусра» готовит в Идлибе провокации с химоружием