Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Анастасия Иванова

Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.

Восьмого марта Карпов также заявлял, что члены этой группировки намерены устроить провокацию с химоружием, в тот раз — вблизи населенного пункта Кбана в Идлибе.

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.

В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план там выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористические организации, запрещенные в России