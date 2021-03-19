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Мировой сбой социальных сетей: Facebook, Instagram и Whatsapp отключены навсегда

Мировой сбой социальных сетей: Facebook, Instagram и Whatsapp отключены навсегда

Пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и Whatsapp столкнулись с глобальной проблемой. Аккаунты перестали отвечать на запросы владельцев. Согласно данным, которые удалось получить сервису Downdetector, сбой произошел приблизительно в 20:30 и коснулся не только юзеров, находящихся на территории РФ. Воспользоваться личными аккаунтами нетизены не могут по всему миру.


Также известно, что некоторым все же удается совершать звонки и отправлять сообщения, убедившись, что текст доходит до адресатов. Но, стоит уточнить, что 70% всех пользователей вышеуказанных ресурсов на данный момент оказались в замешательстве, ведь их аккаунты были отключены. Больше всего жалоб поступило из стран: США, Россия, Великобритания, Мексика, Бразилия и Аргентина.

«Что происходит с вотсап?? У меня оборвались резко все связи и все сети. Инстаграм тоже.. У вас также?», «Я сейчас сильно офигел, все просто выключилось, апокалипсис», — на эмоциях делятся проблемой пользователи «ВКонтакте». Увы, информация о том, как скоро мы сможем вновь воспользоваться сетью, отсутствует. Однако, некоторые информационные источники утверждают, что проблема должна разрешиться в течение суток.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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