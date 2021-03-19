"Мне понравилось": Рома Желудь рассказал о работе в эскорте, похваставшись своими клиентами-мужчинами

Вадим Карасев

25-летний Рома Желудь признался в интервью "Алене, блин!" на Youtube-канале Super, что он работал в эскорте. Скандальный видеоблогер при этом назвал свои расценки.

Некогда популярный блогер Рома Желудь в ходе интервью ответил на вопрос ведущей Алены Жигаловой, "трахается" ли он за деньги.



Да, у меня есть опыт в эскорте, но я не трахаюсь за деньги. Три месяца назад я решил попробовать для себя эскорт, потому что я все в этой жизни хочу попробовать. В Дубае я начал общаться с разными людьми — это самые интересные люди в моей жизни. Это взрослые классные люди, у которых есть свой бизнес, с которыми есть о чем поговорить, с которыми мне интересно общаться. Это иностранцы, но у меня свободный английский. Они могут помочь мне в моей карьере.



По словам Ромы Желудя, его "время стоит денег", поэтому он завел агента, помогающего ему найти клиентов.

Это мой личный эксперимент, я не занимаюсь этим как работой. Мне в жизни есть чем заняться. Мне понравился этот эксперимент. Я никогда не думал заниматься эскортом. Мой первый эскортный опыт был 3 месяца назад — мне написал чувак в директ, типа, есть клиент, которому я понравился. Это был мужчина. У меня глаза вылезли, я офигел от суммы — 5 тысяч евро, для меня это было норм за то, что нужно было делать.

Рома Желудь в результате согласился и приехал в номер отеля, где обнаружил парней-моделей и девушек.

"Я думаю: все, сейчас все будем трахаться, щас нас всех по кругу будут трахать. Мы общаемся, время идет, и ничего не происходит, я начал играть музыку и включать треки. Я понял, что, по ходу, ничего не нужно будет делать. Максимум они там обнимаются друг с другом вокруг одного чувака и все. Я начал думать: если так всегда будет, то я хочу еще. Однако потом я понял, что вообще-то с другими нужно заниматься сексом", — рассказал Рома Желудь.

Я начал рассматривать предложения уже от русских людей в Дубае, чтобы познакомиться и провести время — познакомился с пилотом Emirates, с разными людьми, с которыми у меня был ужин за 1000 евро. Секс за деньги меня не интересует, и я не соглашаюсь на такие предложения.

По словам Ромы Желудя, он удивляет людей "своим внутренним миром" и собой, и они платят деньги, чтобы пообщаться, — при этом в основном его клиенты являются мужчинами.

Блогер сказал, что не считает свое занятие проституцией, отметив, что за 100 тысяч долларов, возможно, не отказался бы заняться сексом по вызову.

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