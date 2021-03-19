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"Мне понравилось": Рома Желудь рассказал о работе в эскорте, похваставшись своими клиентами-мужчинами

"Мне понравилось": Рома Желудь рассказал о работе в эскорте, похваставшись своими клиентами-мужчинами

25-летний Рома Желудь признался в интервью "Алене, блин!" на Youtube-канале Super, что он работал в эскорте. Скандальный видеоблогер при этом назвал свои расценки.

Некогда популярный блогер Рома Желудь в ходе интервью ответил на вопрос ведущей Алены Жигаловой, "трахается" ли он за деньги.

Да, у меня есть опыт в эскорте, но я не трахаюсь за деньги. Три месяца назад я решил попробовать для себя эскорт, потому что я все в этой жизни хочу попробовать. В Дубае я начал общаться с разными людьми — это самые интересные люди в моей жизни. Это взрослые классные люди, у которых есть свой бизнес, с которыми есть о чем поговорить, с которыми мне интересно общаться. Это иностранцы, но у меня свободный английский. Они могут помочь мне в моей карьере.

По словам Ромы Желудя, его "время стоит денег", поэтому он завел агента, помогающего ему найти клиентов.

Это мой личный эксперимент, я не занимаюсь этим как работой. Мне в жизни есть чем заняться. Мне понравился этот эксперимент. Я никогда не думал заниматься эскортом. Мой первый эскортный опыт был 3 месяца назад — мне написал чувак в директ, типа, есть клиент, которому я понравился. Это был мужчина. У меня глаза вылезли, я офигел от суммы — 5 тысяч евро, для меня это было норм за то, что нужно было делать.

Рома Желудь в результате согласился и приехал в номер отеля, где обнаружил парней-моделей и девушек.

"Я думаю: все, сейчас все будем трахаться, щас нас всех по кругу будут трахать. Мы общаемся, время идет, и ничего не происходит, я начал играть музыку и включать треки. Я понял, что, по ходу, ничего не нужно будет делать. Максимум они там обнимаются друг с другом вокруг одного чувака и все. Я начал думать: если так всегда будет, то я хочу еще. Однако потом я понял, что вообще-то с другими нужно заниматься сексом", — рассказал Рома Желудь.

Я начал рассматривать предложения уже от русских людей в Дубае, чтобы познакомиться и провести время — познакомился с пилотом Emirates, с разными людьми, с которыми у меня был ужин за 1000 евро. Секс за деньги меня не интересует, и я не соглашаюсь на такие предложения.

По словам Ромы Желудя, он удивляет людей "своим внутренним миром" и собой, и они платят деньги, чтобы пообщаться, — при этом в основном его клиенты являются мужчинами. 

Блогер сказал, что не считает свое занятие проституцией, отметив, что за 100 тысяч долларов, возможно, не отказался бы заняться сексом по вызову. 

Как писал NEWSTES, ранее певицу Деми Ловато изнасиловал наркодилер во время ее передозировки.

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По материалам: uposters.ru
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