"Мне понравилось": Рома Желудь рассказал о работе в эскорте, похваставшись своими клиентами-мужчинами
25-летний Рома Желудь признался в интервью "Алене, блин!" на Youtube-канале Super, что он работал в эскорте. Скандальный видеоблогер при этом назвал свои расценки.
Некогда популярный блогер Рома Желудь в ходе интервью ответил на вопрос ведущей Алены Жигаловой, "трахается" ли он за деньги.
По словам Ромы Желудя, его "время стоит денег", поэтому он завел агента, помогающего ему найти клиентов.
Рома Желудь в результате согласился и приехал в номер отеля, где обнаружил парней-моделей и девушек.
"Я думаю: все, сейчас все будем трахаться, щас нас всех по кругу будут трахать. Мы общаемся, время идет, и ничего не происходит, я начал играть музыку и включать треки. Я понял, что, по ходу, ничего не нужно будет делать. Максимум они там обнимаются друг с другом вокруг одного чувака и все. Я начал думать: если так всегда будет, то я хочу еще. Однако потом я понял, что вообще-то с другими нужно заниматься сексом", — рассказал Рома Желудь.
По словам Ромы Желудя, он удивляет людей "своим внутренним миром" и собой, и они платят деньги, чтобы пообщаться, — при этом в основном его клиенты являются мужчинами.
Блогер сказал, что не считает свое занятие проституцией, отметив, что за 100 тысяч долларов, возможно, не отказался бы заняться сексом по вызову.
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