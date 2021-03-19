Мошенники крадут деньги у пользователей YouTube от имени Моргенштерна

Вадим Карасев

Мошенники загрузили на YouTube видео якобы от имени музыканта Моргенштерна, в котором предлагается получить денежную выплату. Купившиеся на это люди рискуют не только своим кошельком, но и платежными данными, пишут "Известия".

Рекламные объявления аферистов можно увидеть на страницах YouTube как в полной версии, так и в приложениях для смартфонов на iOS и Android. На данный момент ролик набрал около 95 тысяч просмотров.

В видео предлагается получить 200 тысяч рублей от Моргенштерна, приняв участие в розыгрыше, а в описании дается фишинговая ссылка. Жертву просят ввести данные карты и номер телефона, а после — код из СМС, позволяющий злоумышленникам получить доступ к чужим счетам и провести списание средств.

Сам ролик сделан из отрывков известного видео рэпера — "Клипа за 10 лямов". В варианте от мошенников вырезано условие о необходимости приобрести банковскую карту.Таким образом, создается впечатление о розыгрыше музыкантом миллионов рублей, для получения которых необходимо пройти по ссылке.

Ранее NEWSTES писал, что "Альфа-банк" нанял Моргенштерна на постоянную работу.