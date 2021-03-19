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Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за избивавших ее посетителей

Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за избивавших ее посетителейФото: James Lawler Duggan / Reuters

Музей восковых фигур Луи Тюссо в Техасе убрал восковую фигуру бывшего президента США Дональда Трампа в кладовую. Об этом сообщает издание San Antonio Express-News.

Уточняется, что экспонат переместили из зала из-за избивавших его посетителей. Менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей, рассказал, что фигуре был причинен серьезный ущерб. По словам Клэя Стюарта, гости били ее и царапали лицо политика.

В настоящее время неизвестно, когда экспонат отремонтируют и снова выставят в зал. Стюарт отметил, что это, скорее всего, произойдет, когда учреждение получит восковую фигуру нынешнего американского президента Джо Байдена.

В январе стало известно, что в Музее Лондона появилась гигантская надувная фигура Трампа. Новый экспонат, который был создан за счет средств, собранных при помощи краудфандинга, изображает политика в виде плачущего ребенка в подгузниках и с телефоном в руке. Уточняется, что наполненная гелием фигурка впервые поднялась в небо над Лондоном в 2018 году, когда в городе проходили протесты против визита американского лидера. Позднее надувной Трамп летал над Францией, Аргентиной, Ирландией и Данией.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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