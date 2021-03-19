На фоне популярности Clubhouse Telegram запустил голосовые чаты в каналах

Вадим Карасев

Мессенджер Telegram запустил голосовые чаты в каналах. Это произошло на фоне популярности Clubhouse — соцсети, где общение происходит в виде войс-конференции.

Как сообщается в блоге Telegram, разработчики развили функцию голосового чата, которая появилась еще в декабре 2020 года. Голосовые чаты теперь доступны не только в группах, кроме того, теперь они не ограничены по числу участников. У администратора есть возможность назначать спикеров и сохранять подкасты.

"Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в публикации.

NEWSTES писал, что ранее в Сети распространились троянские приложения, которые маскируются под Android-приложение социальной сети Clubhouse. Наиболее популярная подобная программа имеет условное название BlackRock и занимается воровством логинов и паролей от соцсетей.



