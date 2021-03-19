На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»

Вадим Карасев

Скриншот: Google Maps Street View

Пользователи форума Reddit увидели на картах Google снимок, героями которого стали несколько словацких подростков. У одного из них в кадр попали только вытянутые плоские ноги, которые как будто лежали на проезжей части. Поэтому у зрителей создалось ощущение, что мальчика закатали в асфальт. Об этом сообщает Daily Star.

Фотография была сделана в словацком городе Кошице. На ней можно рассмотреть, что группа подростков играла с футбольным мячом. Однако вид одного из них насторожил пользователей сети. «Его просто раскатали», — написал юзер, поделившийся фотографией.

Вскоре некоторые зрители решили провести собственное расследование. Они нашли место происшествия на карте и выяснили, что всему виной оказалась неудачная склейка двух фотографий. Скорее всего, мальчик стоял слишком близко к камере, поэтому изображение было искажено.

Ранее пользователи картографического сервиса обнаружили в американском штате Аризона шоссе, которое тянется далеко вперед, но его конца не видно. Некоторые люди предположили, что они нашли дорогу в рай.