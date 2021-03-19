На Украине оценили последствия запуска «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Украинский экономист Олег Пендзин оценил последствия запуска газопровода «Северный поток-2» для страны. Об этом он рассказал в беседе с изданием GolosUA.

В частности, Пендзин напомнил, что ранее Украина прокачивала около 120 миллиардов кубометров газа в год, тогда как в 2020 году этот объем не превысил 70-80 миллиардов кубометров. При этом прокачка газа в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год является для украинской газотранспортной системы убыточной.

По словам Пендзина, когда «Северный поток-2» начнет функционировать в полном объеме, в газотранспортной системе останется критично мало газа, и она перестанет себя окупать. «Все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, около 35 миллиардов кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне "Северный поток-2" не запустили», — заключил он.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.