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Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба

Набиуллина подала сигнал с помощью ястребаКадр: Банк России / YouTube

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию после заседания совета директоров в красном пиджаке и с брошью в виде ястреба, опускающегося на добычу. Трансляцию мероприятия ведет канал регулятора на YouTube.

Ястреб является одним из классических для рынка сигналов. С помощью этой птицы описывают ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе повышение ключевой ставки. Противоположный сигнал подает голубь.

На заседании 19 марта ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ставку на 0,25 процентных пункта, до 4,5 процента. Отдельные эксперты ожидали такого решения, но большинство все же склонялось к тому, что ставка сохранится.

В последний раз Набиуллина надевала брошь на встречу, организованную Ассоциацией банков России. Тогда украшение в виде розы объяснили возможностью роста ставки до 5-6 процентов в течение пары лет.

До этого, после предыдущего совета директоров, глава регулятора не стала надевать украшение, если только не считать таковым небольшую точку на пиджаке. Возможно, она означала завершение курса на снижение ставки. Из комментарии Центробанка по поводу нынешнего заседания можно сделать вывод, что в апреле ключевая ставка вновь вырастет.

Впервые Набиуллина подала сигнал с помощью броши в марте прошлого года. В первый раз она надела неваляшку, что символизировало временное, по мнению ЦБ, падение курса рубля. Позднее глава ЦБ выходила с голубем, домиком, буквой W и подковой, знаком паузы. В интервью Сергею Шнурову она не стала комментировать их значение, заметив только, что эксперты не всегда давали верное толкование.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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