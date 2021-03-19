Наталья Краснова: «Детков ушел из «Что было дальше?», потому что он самый ранимый»

Лидия Мартынова

Популярный блогер следит за успехами коллег из индустрии юмора и развлечений. 40-летняя Наташа Краснова ранее принимала участие в «Comedy Баттл» и КВН, а теперь снимает забавные ролики для социальных сетей.

Краснова признается, что она любит смотреть выступления Алексея Щербакова и Дмитрия Романова, которые прославились после проекта «Stand Up» на ТНТ. По мнению звезды Сети, главное в этом жанре — через юмор достучаться до сознания человека. «Иногда важно не то, что смешно-не смешно, а то, что стендапер поговорил с тобой. Интересны его боль, его проблемы», — делится Краснова.

По словам Натальи, иногда прикольно, когда зрителя или гостя намеренно унижают. Но то, как это происходит в YouTube-шоу «Что было дальше?», ей совсем не импонирует. «Приходит герой, он ничего плохого не сделал — и они сразу: «Ты чего, придурок?». Я два раза снималась в «Что было дальше?», и оба раза не вошли никуда. Я максимально стремный персонаж. Когда кто-то оскорбляет, я смотрю на него как на дебила: «За что?» — отметила Краснова.

Блогер предположила, почему Сергей Детков ушел из этого проекта. «Он не смог вынести такой формат. Формат тяжелый. Ты должен каждый день обсирать людей. В какой-то момент, мне кажется, просто не хватает говна. Тебе начинают писать комментарии: «А ты кто такой?». Детков самый ранимый из всех ребят. А ведь подписчики не гнушаются ничем. У нас в России люди любят похейтить», — отметила Наталья в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Напомним, что Детков покинул шоу в конце прошлого года и уехал на Украину. «Он достаточно заметный парень благодаря юмору. Он смешной, очень симпатичный тип. Возможно, поехал порефлексировать. Боюсь представить, какое общение у комиков происходит со зрителями после «ЧДБ?». Конечно, шоу смотрит и продвинутая публика, но все-таки туповатых ребят гораздо больше», — рассказывал Руслан Белый.