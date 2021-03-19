Nation News: Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили станцию скорой помощи

Лидия Мартынова

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон недавно посетили станцию скорой помощи. Они снова вышли в свет после прогремевшего громкого скандала в Букингемском дворце, сообщает Nation News.

В восточном Лондоне принц Уильям и Кейт Миддлтон в рамках визита королевской семью посетили станцию неотложной помощи. Там они обсудили вместе с медицинским персоналом сложившиеся сложности работы в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Для выхода в свет они вместе облачились в прекрасно сочетающиеся образы в довольно спокойных оттенках.

Принц Уильям во время своего прошлого появления дал комментарий журналисту на скандальное признание принца Гарри и Меган Маркл о якобы царящем расизме в королевской семье. Тогда Уильям весьма решительно отверг все подобные обвинения, подчеркнув также, что семья Виндзоров, по его мнению, «вообще не расистская».

Отмечается также, что Уильям был также крайне огорчен тем, что узнал, что принц Гарри и Меган раскрыли телеведущей Гейл Кинг практически все детали их телефонного разговора.

Но на этот раз принц был весьма сдержан. Он вместе с женой полностью сконцентрировался на благотворительной цели визита, совершенно не отвечая на вопросы журналистов о грянувшем скандале в королевской семье.

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