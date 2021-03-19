Немецкий иммунолог призвал одобрить «Спутник V» в Европе

Вадим Карасев

Фото: Frantisek Ivan / AP

Немецкий иммунолог Штефан Кауфманн призвал одобрить российскую вакцину «Спутник V» и допустить ее использование в Европе. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала N24, цитату приводит РИА Новости.

«Мы должны допустить [российскую] вакцину, запрос [в Европу] уже направлен. Посмотрим, как быстро он пройдет проверку. Но допуск, как и для других вакцин, должен произойти. Думаю, будет уместен предварительный заказ, потому что потребности [в вакцинах] все еще превышают наши запасы», — заявил Кауфманн.

Иммунолог также объяснил необходимость «Спутника V» для Европы тем, что мнение о вакцине компании AstraZeneca пострадало: это произошло после того, как несколько стран ЕС временно прекратили ее использование из-за побочных эффектов. Кауфманн подчеркнул, что сейчас важно объяснить общественности, что связанные с вакцинацией риски отслеживаются правительством.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сокращенные сроки.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.