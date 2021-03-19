Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны

Алексей Вольцев

Нигерия хотела бы видеть участие российских инвесторов в проектах в стране, в частности, в горнодобывающей промышленности, сообщил президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде Адетокунбо.

"Нигерия удачно привлекает инвестиции в свои особые экономические зоны. Кстати говоря, пока московские компании не являются активными инвесторами. И нам бы хотелось, чтобы московские компании увидели сегодня те возможности, которые существуют сегодня в Африке, которые существуют в Нигерии. Мы хотим, чтобы Московский регион стал лидером и тянул за собой другие регионы России на пути инвестиций в Африку, на пути активного присутствия в Африке", - сказал Адетокунбо в ходе первого международного телемоста Moscow - Africa 2021.

Он отметил, что для специальных экономических зон Нигерии важны такие сектора, как сельское хозяйство, развитие инфраструктуры, производство с использованием пластика и дерева, горнодобывающая промышленность.

"Дело в том, что Нигерия очень богата природными ресурсами. Но горнодобывающие работы, к сожалению, в стране ведутся недостаточно активно. Если у нас будет должное оснащение, инфраструктура, я уверен, что шахты заработают с новой силой. Если Москва зайдет именно в этот сектор экономической жизни Нигерии, то от этого выиграют буквально все - Москва, Россия, Нигерия, Африка. Мне представляется, что российские компании должны активно заходить на рынок Нигерии", - подчеркнул Адетокунбо.

Он также сказал, что Нигерия очень хотела бы сотрудничать с Россией и Москвой в том, что касается повышения квалификации рабочей силы в Африке. "Это очень важно для нашего будущего развития и партнерства", - добавил он.

По его словам, ВВП Нигерии растет и будет еще стремительнее увеличиваться в будущем.

Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".