Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны

Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны

Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны
Нигерия хотела бы видеть участие российских инвесторов в проектах в стране, в частности, в горнодобывающей промышленности, сообщил президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде Адетокунбо.

"Нигерия удачно привлекает инвестиции в свои особые экономические зоны. Кстати говоря, пока московские компании не являются активными инвесторами. И нам бы хотелось, чтобы московские компании увидели сегодня те возможности, которые существуют сегодня в Африке, которые существуют в Нигерии. Мы хотим, чтобы Московский регион стал лидером и тянул за собой другие регионы России на пути инвестиций в Африку, на пути активного присутствия в Африке", - сказал Адетокунбо в ходе первого международного телемоста Moscow - Africa 2021.

Он отметил, что для специальных экономических зон Нигерии важны такие сектора, как сельское хозяйство, развитие инфраструктуры, производство с использованием пластика и дерева, горнодобывающая промышленность.

"Дело в том, что Нигерия очень богата природными ресурсами. Но горнодобывающие работы, к сожалению, в стране ведутся недостаточно активно. Если у нас будет должное оснащение, инфраструктура, я уверен, что шахты заработают с новой силой. Если Москва зайдет именно в этот сектор экономической жизни Нигерии, то от этого выиграют буквально все - Москва, Россия, Нигерия, Африка. Мне представляется, что российские компании должны активно заходить на рынок Нигерии", - подчеркнул Адетокунбо.

Он также сказал, что Нигерия очень хотела бы сотрудничать с Россией и Москвой в том, что касается повышения квалификации рабочей силы в Африке. "Это очень важно для нашего будущего развития и партнерства", - добавил он.

По его словам, ВВП Нигерии растет и будет еще стремительнее увеличиваться в будущем.

Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Еще по теме

Нигерия и Марокко собираются построить газопровод в страны Северной Африки и Европу
Нигерия ожидает роста добычи нефти на 22% к концу года
Иран, Ливия и Нигерия могут получить особые условия в ограничении добычи
Премьер Британии Кэмерон «шокировал» президента Нигерии