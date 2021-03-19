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Никита Уманский и Настя Паршина вышли на новый уровень отношений

Никита Уманский и Настя Паршина вышли на новый уровень отношений

Никита Уманский и Настя Паршина стали родителями. Молодые люди делятся своими впечатлениями и эмоциями, радуются, что некоторые страхи остались позади и с надеждой смотрят в будущее. По мнению Никиты, отношения между ними вышли на новый уровень благодаря ребенку, и пользователи с ним согласились - у многих все стало намного лучше или хуже после появления малыша.

Наконец-то Никита Уманский стал отцом во второй раз, и Настя Паршина понемногу делится информацией о сыне. У них родился настоящий богатырь с весом в 3780 г при росте в 53 см. Перед родами они очень волновались, Насте назначили кесарево, но все прошло быстро и хорошо, и уже в 9 часов 23 минуты 17 марта ребенок появился на свет, пишет newstes.ru.
Теперь Настя с радостью раскрывает подробности подготовки к операции, первых минут с малышом, собственных эмоций и ощущений. А Никита пустился в философские размышления и задумался о переменах в отношениях с Настей. В период беременности они часто ссорились, расходились, Уманский уверял, что разрыв окончателен.

Теперь у них есть ребенок, и Никита считает, что их отношения перешли на новый уровень. Они готовы стараться сделать все, чтобы стать хорошими родителями и при этом не испортить взаимопонимание. Появление ребенка должно сплотить их, помочь им стать ближе друг другу, больше заботиться о второй половинке.

«Появление ребёнка это огромный шаг для пары. Это большая ответственность и готовность принимать совместные решения, договариваться и учитывать интересы партнера и малыша. В нашей с Настей семье теперь есть сын. Я верю, что его появление ещё больше сплотит нас, укрепит любовь и научит быть более внимательными друг к другу», - считает Уманский.

Так как ему стало любопытно, что по этому поводу думают подписчики, ему ответили, что отношения действительно меняются. Только тех, кто после рождения первого ребенка чуть не расстался с партнером или разошлись было больше. Зато рождение второго малыша сплотило всех, кто комментировал публикацию.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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